METE à la manœuvre : Vigilance totale et riposte immédiate à la fuite de gaz

Suite à la fuite de gaz survenue entre le 19 et le 20 février 2025 sur le puits A02 du champ gazier Grand Tortue Ahmeyim, exploité par BP à environ 120 km au large des côtes, le METE s’est exprimé après plusieurs jours de suivi.

Les autorités sénégalaises et mauritaniennes, en étroite collaboration avec l’opérateur, ont confirmé qu’aucune victime n’était à déplorer et qu’aucun impact environnemental majeur n’avait été constaté. Des mesures d’urgence ont permis d’isoler le puits et de contenir la fuite, tandis qu’une surveillance renforcée (hélicoptères, drones, ROV et satellites) est maintenue. Par ailleurs, un audit technique approfondi est en cours afin de déterminer les causes de l’incident et de vérifier la conformité aux normes de sécurité. Les gouvernements réaffirment leur engagement en faveur de la transparence et de la sécurité environnementale, soulignant les enjeux liés à l’exploitation gazière en haute mer.