Oui à la vaccination, non à la sortie de prison de Hissène Habré, condamné pour crimes contre l’humanité”.

Ceci fait suite au communiqué commun sorti hier par Alioune Tine d’Afrikajom Center, Sadikh Niass de la Raddho et Babacar Ba du Forum du justiciable. Ces organisations assurent que pour cause de risques liés à la santé, à l’âge avancé de Habré et avec la recrudescence de la pandémie, rien ne devrait s’opposer à des mesures humanitaires en faveur de l’ancien président du Tchad.