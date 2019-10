Mère de Khalifa Sall : « Je veux que mon fils devienne Président du Sénégal »

La mère de Khalifa Sall est aux anges. Pour avoir retrouvé, trois ans après, son fils, sorti de prison, dimanche dernier, Maintenant, l’unique désir de Adji Awa Niang, c’est de voir l’ancien maire de Dakar devenir président de la République du Sénégal.

Khalifa Sall et ses partisans ont chanté dimanche, à partir de Rebeuss, sur les routes et artères de Dakar qui mènent aux Parcelles Assainies. Où loge la mère de l’ancien maire de Dakar qui a humé l’air de la liberté au bénéfice d’une grâce présidentielle. Des retrouvailles merveilleuses entre un fils tout essoufflé et une mère soulagée qui retrouve la joie de vivre et qui formule des prières ardentes pour que son fils prenne légalement le pouvoir.

Une épreuve à traverser

« Je considère son emprisonnement comme une épreuve qu’il était censé traverser. Les épreuves qu’on traverse dans ce bas monde balisent souvent la voie du succès. Mon intime conviction est que l’épreuve traversée par mon fils relève de la volonté divine qui va lui ouvrir les portes du succès à l’avenir », confie Awa Niang dans L’Obs.

Le souhait d’une mère

Persistant et signant que « Khalifa Sall est blanc comme neige », sa maman soulignera que « tout le mal » qu’il souhaite à son fils est qu’il « devienne le président de la République du Sénégal…Pour pouvoir enfin réaliser les nobles ambitions qu’il a pour ses concitoyens. Qu’il le devienne un jour ne me surprendrait pas, ce serait tout simplement, la réalisation du souhait d’une mère comblée et satisfaite de son fils ».

