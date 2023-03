Meeting BBY du 19 MARS 2023 à NDIAFFATE : DIEYNABA DIOP Présidente de la Plateforme Suxali Kaolack Appelle à l’unité et à la Mobilisation

Le 08 Mars ; journée internationale de la Femme , un prétexte pour interroger une femme Leader qui aujourd’hui est incontournable dans le landernau politique au Sénégal et en particulier à Kaolack où elle milite pour le président depuis 2012.

Dieynaba DIOP Entrepreneure, Chef d’entreprise est Fondatrice et Présidente de la Plateforme Suxali Kaolack qui a véritablement apporter un souffle nouveau dans l’arène politique à Kaolack . Les dernières joutes électorales municipales et législatives ont révélé le dynamisme et la capacité de mobilisation du mouvement et soutien indéfectible du président de la république Macky SALL.

Mme Diop se dit convaincu des efforts et résultats obtenu pour les femmes avec le pouvoir actuel. Le Président a énormément fait pour les femmes et ceci est vérifiable par tous. Elle se réjouit aussi de l’engagement de plus en plus grandissant des femmes pour le développement du Sénégal. C’est pourquoi elle a adhérer totalement au discours du Président à l’occasion de la célébration de la journée des femmes.

« Si le Sénégal a avancé, c’est grâce aux femmes ; et aujourd’hui toutes les opportunités sont pratiquement à leur portée » Elle applaudi des deux mains cette déclaration du président.

Parlant de l’événement Politique à Kaolack , elle n’hésite pas . Mme Dieynaba Diop appelle tous les leaders BBY de Kaolack et à tous les militants à l’unité et à la mobilisation.

Pour elle le lieu de l’organisation du rassemblement importe peu. D’ailleurs elle se réjoui du choix de NDIAFFATE , c’est un Hommage aussi à la femme car dira t’elle que c’est sa sœur AISSATOU NDIAYE Député Maire qui sera à l’honneur et c’est largement mérité vu l’engagement de cette grande dame. Elle a gagné haut la main toutes les dernières élections pour sa localité. Pour elle ce qui est primordiale c’est de continuer dans la dynamique d’unité proclamé récemment par tous. Ce qui doit préoccuper tous les membres de BBY s’est de travailler à la base aux côtés des populations car la demande reste forte.

Mme Dieynaba Diop déclare s’engage à mobiliser tous ses militants et sympathisants pour la réussite du Meeting du 19 Mars 2023 à NDIAFFATE. Pour elle, l’heure est à la Solidarité et le resserrement des rangs pour le triomphe en 2024.

C’est une Dame de fer déterminée et enthousiaste qui ne cache pas sa confiance au Président de la république pour la réalisation des Grands Chantiers de Kaolack qui la mobilise depuis plusieurs années.

Elle conclut pour donner rendez le 19 Mars 2023 à NDIAFFATE pour démontrer encore une fois la force de frappe de BBY.