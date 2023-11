Média : Ndeye Maty Diagne nommée Directrice de la Publication de Dakaractu

Le lundi 6 novembre 2023, une annonce remarquable a secoué le paysage médiatique sénégalais, avec la nomination de Ndéye Maty Diagne au poste de Directrice de la publication du site Dakaractu.com. Cette nomination a été confirmée par la Direction générale de la plateforme multimédia, marquant une étape cruciale pour la reconnaissance des femmes dans les postes de direction au sein des médias sénégalais. Mme Diagne, décrite comme une journaliste expérimentée et une spécialiste reconnue des médias en ligne, a été choisie pour succéder à Serigne Diagne afin de diriger le groupe médiatique de Dakar Actu.

Les témoignages chaleureux de ses collègues et pairs journalistes soulignent unanimement les qualités professionnelles et humaines de Ndeye Maty Diagne. Papa Mamadou Diery Diallo, journaliste à Senego, a partagé des souvenirs de leur collaboration antérieure, mettant en avant son dévouement et son courage dans un milieu journalistique parfois difficile pour les femmes.

« Ndeye Maty je suis bien placé pour parlé d’elle on se connaît depuis plus de 15 ans on a fait ensemble la formation à l’Iseg puis on a été ensemble à PressAfrik on s’est retrouvé ensuite à Seneweb. C’est une amie, une sœur, une magnifique personne. Je me rappelle que quand on venait de démarrer à PressAfrik, je lui disais qu’elle était brave parce que le métier de journalisme au Sénégal c’est très compliqué pour une femme. Elle était tout le temps sur le terrain à collecter des informations. Maty c’est une battante elle mérite sa nomination. Elle a l’expérience, connaît le web journalisme et est assez autoritaire. Il faut voir son parcours chez PressAfrik avec Ibrahima Lissa Faye pour savoir qu’elle est bien formée et Seneweb qui sont deux géants du web journalisme. Je lui souhaite bonne chance dans cette nouvelle fonction », a-t-témoigné.

De même, Bigué Bop, rédactrice en chef du quotidien Enquête, a souligné le sérieux et la diligence de Ndeye Maty Diagne, se réjouissant de la voir occuper ce poste de responsabilité. « Ndeye Maty Diagne a été ma camarade de promo à l’Iseg. On a été ensemble pendant les deux premières années. Elle a toujours été très correcte travailleuse et rigoureuse. Aujourd’hui je suis très contente de la voir a cette station-là. Elle le mérite car elle a travaillé pour cela. Déjà a l’école avec un très bon niveau et après dans le journalisme elle s’est toujours distingué. On lui souhaite plein de succès dans ces nouvelles missions ».

La présidente de l’Association Femmes Médias Sénégal, Marguerite Rosalie Ndiaye, a exprimé sa fierté pour la nomination de Ndeye Maty Diagne, soutenant le mérite de cette dernière et appelant à une plus grande confiance des patrons de presse envers les femmes journalistes. « Je suis vraiment fière et très contente pour notre consœur Ndeye Maty Diagne qui est nommée aujourd’hui directrice de de publication du site Dakar Actu. C’est mérité, vu son professionnalisme et surtout son amour pour le travail bien fait cela démontre encore une fois combien les femmes journalistes sont compétentes et peuvent vraiment diriger une rédaction et être aux devant et accéder à des postes de responsabilités », a-t-elle salué.

Poursuivant, Mme Ndiaye a demandé aux patrons de presse « de faire confiance aux femmes dans les rédactions, car ce sont des personnes qui se donnent à fond et qui aiment ce qu’elles font qui sont très compétentes et douées pour gérer des responsabilités au sein des médias. Si on leur donne une chance ou une occasion, les femmes peuvent encore une fois prouver leur savoir faire. Nous appelons les autres patrons de presse à suivre l’exemple du patron de Dakar Actu en donnant plus de responsabilités aux femmes. On demande à nos consœurs d’avoir confiance en elles et de s’affirmer aux sein des rédactions et montrer ce qu’elles savent faire. »

Cette nomination marque un pas en avant pour l’égalité des sexes dans le milieu journalistique sénégalais.