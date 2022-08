Me Augustin Senghor semble trouver des pistes pour retenir les meilleur joueurs locaux

Qualifiés au second tour des éliminatoires pour le Chan, les lions locaux vont encore croiser sur leur route la Guinée. Un adversaire qui les a éliminés à trois reprises à ce stade de la compétition. Au-delà de ce gros défi qui attend les locaux, le sélectionneur devra en plus faire face aux départs de ses meilleurs éléments.

Absent du championnat d’Afrique des nations depuis maintenant 4 éditions, le Sénégal ambitionne d’y retourner. Et le patron du football sénégalais le sait, pour chasser les vieux démons, le sélectionneur national Pape Thiaw doit disposer de ses meilleurs éléments face au Sily national. Cependant à moins d’un mois de cette double confrontation, le technicien sénégalais Pape Thiaw doit faire face à un véritable casse-tête. La sélection sénégalaise est dépourvue du meilleur joueur de la ligue 1 cette saison Lamine Jurju et des talents d’Albert Diene, en attendant l’issue d’un mercato où plusieurs locaux sont annoncés sur le départ notamment Bouly Sambou ou Ngagne Fall, co-meilleur cette saison.

« C’est un problème bien sénégalais. La difficulté, c’est que chaque fois à la fin de la saison on a beaucoup de nos joueurs qui partent et cela pose problème pour le coach, parce qu’il est obligé tout le temps d’être en éternelle reconstruction de son équipe et le moment le plus important c’est-à-dire dans la dernière phase de qualification » reconnaît le patron du football sénégalais. Au micro de wiwsport, Me Augustin Senghor semble trouver des pistes pour retenir les joueurs, au moins jusqu’à la “qualification”.

« Les joueurs doivent faire des sacrifices nécessaires pour différer leur départ jusqu’après la qualification. Ils se sont engagés à cela mais je sais aussi que ce sont des professionnels et c’est difficile d’aller à l’encontre de leur liberté contractuelle, même si on les a fait comprendre que les enjeux sont tels pour un pays, de faire le sacrifice de rester pour son pays et le pays aussi sera reconnaissant. Ils ont un avenir certes avec leur carrière personnelle mais ils ont un avenir avec le football. Ils auront envie de revenir en équipe nationale A notamment quand ils seront expatriés. Donc les actes qu’ils posent aujourd’hui permettront de les juger sur leur patriotisme, demain. C’est sur ça qu’on va miser mais aussi sur une motivation. On est prêt, je leur ai dit. La fédération est prête à mettre les moyens sur le plan matériel et financier pour les obliger à rester jusqu’à la fin de cette campagne et à qualifier l’équipe… J’ai envie de mettre une grosse prime sur la victoire contre la Guinée. »