Mbour : 12 nouvelles personnes venant de Touba arrêtées, 77 confinés pour avoir eu contact avec les 3 cas communautaires…

La ville de Mbour reste la zone de prédilection des personnes venant de Touba. Après les 3 cas communautaires venant de Touba dont parlait Dakaractu Mbour, ce dimanche 26 avril de sources sûres, 12 autres venant toujours de la ville sainte de Touba, ont été appréhendées.

Une situation inquiétante qui met tout Mbour dans un état de psychose totale.

Cependant, le préfet de Mbour Mor Talla Tine est certes décidé à aller en guerre contre le covid-19, mais aussi contre ceux qui continuent de braver les interdictions. Et selon nos sources d’ailleurs, ces récalcitrants après prélèvements seront déférés et présentés au procureur. Par ailleurs, d’autres mesures fortes ont été prises par le préfet Mor Talla Tine, à savoir la fermeture du marché central et du quai de pêche jusqu’à jeudi.

Pour ce qui est des vivres, le département de Mbour a reçu 1.269,850 tonnes de riz pour le moment…