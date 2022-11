Ancienne compagne de M’Baye Niang, Emilie Fiorelli a vidé son sac sur les réseaux sociaux, portant de graves accusations à l’encontre du footballeur.

Ils sont séparés depuis deux ans mais le traumatisme demeure pour Emilie Fiorelli, ancienne candidate de télé réalité qui depuis a embrassé la carrière d’influenceuse. Dans une série de stories postées sur les réseaux sociaux, la jeune femme revient sur sa relation tourmentée avec M’Baye Niang. Non sans formuler de sérieuses et graves accusations.

« J’ai subi bien plus que de la tromperie. Mais la violence (les coups, morsures, brûlures) stop et en plus de s’en vanter c’est carrément très grave. Ne me parlez plus de lui. Le père de mes enfants n’excuse en aucun cas l’homme pourri qu’il a pu être avec moi », écrit-elle notamment sur Instagram – des messages relayés via des captures d’écran