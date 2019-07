Mbaye Ndiaye: « Ousmane Tanor Dieng est un homme qu’on a jamais surpris dans des dérives »

L’ancien ministre d’État Mbaye Ndiaye a présenté ses condoléances à la famille du Secrétaire général du Parti socialiste, décédé ce lundi à Bordeaux. A la maison mortuaire sise à Fann résidence, il a fait un poignant témoignage sur le défunt avec qui il entretenait des relations d’amitié et d’affection.

« C’est un grand homme d’État qui est parti. Un homme qui a su garder sa langue et qui connait beaucoup de choses dans ce pays. Ousmane Tanor Dieng était un homme de mesure. Un homme de référence pour ce qu’il incarnait dans sa famille. Et ensuite il a été un homme de comportement dans la dignité et dans la loyauté. Un homme qu’on a jamais surpris dans des dérives », témoigne-t-il.