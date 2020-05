Mbaye Guèye EMG fait un don de matériel, vivres et autres d’une valeur de 60 millions.

L’homme d’affaires Mbaye Guèye a fait un don d’une valeur de 60 millions de francs CFA au département de Thiès, sa région natale, dans la lutte contre le Covid-19.

Le lot de matériel et d’équipements sanitaires comprend une ambulance neuve, «entièrement équipée et adaptée à la lutte contre le Covid-19», 5000 masques chirurgicaux, 1000 flacons de gel hydroalcoolique et des Thermoflash.



Ce don de matériel médical est à répartir, selon le PDG du Groupe EMG, entre les différents services de la région de Thiès : hôpitaux et centres de santé, la police, la Gendarmerie ainsi que les services d’hygiène.



La cérémonie de réception s’est déroulée, ce jeudi, en présence du Gouverneur de Thiès, Mouhamadou Moustapha Ndao, des médecins de l’hôpital régional, mais aussi d’une délégation dirigée par le fils du donateur, par ailleurs DG de EMG Universal Auto. L’objectif est d’aider les autorités sanitaires et administratives de la capitale du rail à contenir cette pandémie.



« En plus de ce matériel, nous avons remis 1000 litres de carburant par service pour le déplacement, 50 tonnes de sucre et 50 tonnes de riz ainsi que des enveloppes en espèces », renseigne Babacar Guèye. Ce dernier dira que la santé des malades et l’amélioration des soins ainsi que les conditions de travail des forces de sécurité valent plus que tout.



Sur le choix de Thiès, le DG de EMG précise que c’est parce que son père est natif de la région. Mais, l’homme d’affaires n’écarte pas l’idée de venir en aide aux autres régions du Sénégal, à chaque fois que l’occasion se



présentera.



Les émissaires du donateur se sont ensuite rendus à la grande mosquée, sise au quartier de Médina Fall, construite par Mbaye Guèye, où ont été stockés les vivres.