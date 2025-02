Massacre de Thiaroye 44 : La quête de vérité s’accélère avec des fouilles archéologiques

À l’occasion de la commémoration du 80ᵉ anniversaire du Massacre de Thiaroye, le Premier ministre a souligné, lors du Conseil, la nécessité d’établir toute la vérité sur le nombre exact de victimes. Malgré les recherches entreprises, des zones d’ombre persistent, rendant indispensable la réalisation de fouilles archéologiques pour documenter avec précision cette tragédie.

Survenu le 1ᵉʳ décembre 1944, le massacre de Thiaroye demeure l’une des pages les plus sombres de l’histoire des tirailleurs sénégalais, son bilan exact restant incertain. Face à cette réalité, le gouvernement s’engage à mener des investigations approfondies sur le site afin d’identifier les pertes humaines et d’apporter un éclairage définitif sur cet épisode dramatique. Ces recherches s’inscrivent dans une démarche de devoir de mémoire, de vérité et de justice historique.

Le Premier ministre a également rappelé les initiatives majeures prises par le Chef de l’État pour inscrire durablement cet événement dans la mémoire collective. Parmi ces mesures figurent :

L’élévation du cimetière militaire de Thiaroye au rang de cimetière national,

L’instauration du 1ᵉʳ décembre comme “Journée des Tirailleurs Sénégalais”,

La création d’un mémorial et d’un centre de documentation dédiés,

Le baptême de rues et places publiques en hommage aux victimes,

L’intégration de cet épisode de l’histoire dans les curricula scolaires.

La mobilisation d’experts pour la conduite des fouilles archéologiques constitue une avancée significative dans la quête de vérité et de reconnaissance du sacrifice des tirailleurs sénégalais. Cette démarche marque une étape essentielle dans la réhabilitation de leur mémoire et dans la transmission de cet héritage aux générations futures.