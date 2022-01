Massacre de Boffa-Bayotte, 4 ans après : Le récit que livre Salimata Diémé veuve et mère de 7 enfants orphelins, est celui d’une descente aux enfers

Le cerveau humain est une machine complexe. Quatre ans après ce massacre qui a emporté son mari et soutien, le quotidien de cette brave femme et de ses sept enfants orphelins se résume encore à un long calvaire. Veuve et mère, Salimata Diémé raconte cette souffrance qui ne les a pas quittées depuis cette triste journée du 6 janvier 2018…

Son époux fait partie des 14 personnes tuées, surtout des pères de famille, lors du massacre ayant eu lieu tôt le matin, le 6 janvier 2018, dans la forêt du Bayotte Est, communément appelée Boffa Bayotte. Elle, c’est madame Salimata Diémé, habitant le quartier périphérique de Kénia, dans la banlieue sud de la commune de Ziguinchor.

Teint marron, le regard fixe, comme si elle était de temps en temps absente, a bien voulu répondre aux questions des journalistes qui ont sollicité l’interview à l’occasion de la date commémorative dudit massacre qui a ôté la vie à son époux.

On la sent très pensive, certainement que les images du jour où on lui annonça le rappel à Dieu de son époux, dans des conditions tragiques, lui reviennent-elles à l’esprit.

Mme Salimata Diémé, d’ailleurs, le raconte en ces termes : ” à la disparition de mon mari dans les conditions que nous connaissons, j’ai vécu des moments très durs, les images me reviennent à l’esprit. Je ne pourrai jamais les oublier et depuis ce jour, les orphelins et moi traversons une vie extrêmement dure, des moments très difficiles. Mon époux est parti en me laissant des orphelins, et j’avoue que la vie est vraiment dure ! ”

Sur les conditions dans lesquelles elle entretient et éduque leurs enfants, Mme Diémé a déclaré qu’elle fait ” beaucoup de va-et-vient pour y parvenir, dans des conditions dures ”.

A l’en croire, ” c’est un massacre et une disparition que je n’ai jamais oubliés et que je n’oublierai jamais. D’ailleurs en ce moment précis, je suis vraiment en train de souffrir loin de tout soutien de l’État encore plus des autorités locales ”.

Pour elle, ” le jour du massacre, ils sont venus nous voir et nous présenter leurs connaissances, et puis rien, absolument rien ! ”

Sur les détenus, au nombre de 24 actuellement en prisons, Mme Diémé a dit souhaiter que ” justice soit rendue, que les jugements se fassent afin que les coupables soient punis et les innocents relaxés..

Pour rappel, le 6 janvier 2018, une vingtaine d’exploitants forestiers ont été appréhendés par des hommes armés dans la forêt du Bayotte Est, une quinzaine a été froidement abattu avec quelques rescapés qui traînent encore les séquelles physiques et morales dudit massacre.

Avec Youssouf DIMMA correspondant de Teranganews à Ziguinchor