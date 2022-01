Exploitation future du gaz et du pétrole: un coup de plus porté à l'environnement

L’exploitation future du pétrole et du gaz conduira à des impacts négatifs sur l’environnement au Sénégal selon le Rapport 2020 sur l’Etat de l’Environnement au Sénégal, réalisé par le Centre de Suivi Ecologique (CSE) et publié ce vendredi 7 janvier.

«Le Sénégal se situe dans un contexte où le développement des projets gaziers et pétroliers offshore est en pleine expansion. Cela présente sans doute des risques environnementaux et socioéconomiques non négligeables», décèle le Rapport. En effet, précise le document, «les déversements d’hydrocarbures peuvent avoir des répercussions sérieuses sur l’environnement marin, tant par engluement physique que par toxicité». Le rapport précise aussi que la sévérité de l’impact dépend généralement de la quantité et du type d’hydrocarbure déversé, des conditions ambiantes, ainsi que de la sensibilité aux hydrocarbures des organismes touchés et de leurs habitats.

Les impacts potentiels notés sont liés, de manière succincte, aux activités sismiques, aux forages pétroliers et déversements et aux activités pétrolières. Les équipements de production d’énergie pour les installations situées à terre sont à proximité des récepteurs et ont un impact plus direct sur l’environnement entourant le site. Par ailleurs, le forage de puits nécessite l’utilisation de machines volumineuses et lourdes alimentées par des générateurs, et le forage fonctionne généralement en continu sur une période de temps entraînant une pollution sonore et lumineuse. Des incidents comme des explosions de puits peuvent se produire pendant le forage et ont un effet négatif immédiat sur l’environnement et les zones environnantes, notamment une pollution des eaux souterraines, des déversements de pétrole dans les plans d’eau de surface et des rejets de gaz dans l’air. Il faut également noter que les activités de construction d’une plateforme de puits impliqueraient des travaux d’excavation des revêtements et des installations de soutien telles que les routes, pipelines et installations de stockage.

Ces activités auront une incidence sur la localité en raison de l’exposition des terres. Le site est de nature industrielle, avec des mouvements continus de véhicules et de construction contribuant aux perturbations et aux impacts potentiels sur la faune, la flore et les communautés. Les autres aspects environnementaux, qui diffèrent à terre des activités conduites en mer, sont associés à l’occupation des sols, à la localisation des puits par rapport à l’environnement bâti, et à l’utilisation des ressources en eau. A côté, il y a aussi le risque de pollution causée par l’usage des énergies.

Le rapport signale qu’entre 2015 et 2030, les capacités de production en électricité vont augmenter de 355,3%, entraînant un accroissement des émissions de CO2 de 366,4%. Cette forte augmentation des émissions est provoquée par l’accroissement de la demande. L’essentiel des nouvelles capacités de production repose sur la combustion d’énergies fossiles (pétrole, gaz et charbon) dont la part, dans le total des capacités de production électrique, passera de 89% à 96% entre 2015 et 2030.

Par ailleurs, il est aussi indiqué que le Sénégal a actuellement recours au charbon, alors qu’il n’était pas utilisé pour la production électrique en 2015 ; le charbon représentera 51% du total des capacités en 2030. Rappelons également que cette étude réalisée tous les 5 ans est le 4ème du genre après ceux de 2005,2010, et 2015.