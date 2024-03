Le Maroc convoque Brahim Diaz, une décision difficile face à l’Espagne

Le dilemme international de Brahim Diaz, joueur du Real Madrid, s’intensifie alors que la Cadena SER révèle une prochaine convocation par le Maroc pour le rassemblement de mars. Le sélectionneur marocain, Walid Regragui, semble déterminé à enrôler Diaz au sein des Lions de l’Atlas.

Confronté au choix entre son unique sélection espagnole et l’opportunité de représenter le Maroc, Diaz se trouve à la croisée des chemins. Ces deux nations disputeront des matchs amicaux en mars, l’Espagne affrontant la Colombie et le Brésil, tandis que le Maroc sera opposé à l’Angola et à la Mauritanie.

L’unique apparition de Diaz sous le maillot espagnol lors d’un match amical contre la Lituanie pourra influencer sa décision finale. Reste à savoir si le joueur de 24 ans acceptera l’invitation de Regragui ou continuera son chemin avec la Roja.