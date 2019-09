Maroc: 17 morts et 29 blessés dans un accident de bus dû aux inondations

L’accident de bus survenu dimanche lors de la crue d’un oued (rivière) dans le sud-est du Maroc a fait au moins 17 morts et 29 blessés, selon le dernier bilan publié lundi par les autorités locales.



Les corps de six passagers avaient été trouvés au moment de l’accident et les recherches ont depuis permis de retrouver 11 autres cadavres, après ce drame survenu près d’un village de la région d’Errachidia, selon la même source.



Topographie accidentée

Le véhicule s’était renversé sur un pont dans la commune d’El Khank « en raison des inondations dans la vallée » selon les autorités locales.



Située aux confins du désert, la région du Drâa-Tafilalet, où se trouve la province d’Errachidia, est sujette à deux phénomènes climatiques extrêmes, la sécheresse et les crues, avec une topographie accidentée accentuant l’ampleur des inondations.

Articles similaires