Marche contre la vie chère : Noo Lank change de date et prévient

Noo Lank ne compte pas continuer à accepter «l’arbitraire du préfet de Dakar». Une marche d’envergure nationale est prévue le vendredi 17 septembre, avec ou sans autorisation, contre la cherté de la vie.

Selon le porte-parole du collectif, une note d’information a été introduite pour une marche ce vendredi, de la place de la Nation au rond-point de la Rts, depuis deux semaines. Mais le préfet a interdit la manifestation.

Noo Lank dénonce cette pratique de l’autorité préfectorale qui, dit-il, vise à les déstabiliser.

En effet, dans le fond, les motivations invoquées dans sa réponse sont encore plus scandaleuses. Il s’agit, entre autres, de troubles à l’ordre public, de risques de propagation du virus et d’entrave à la liberté de circulation.

En ce qui concerne les risques de propagation du virus, aucune disposition n’est en vigueur. Cela est suffisant pour «prouver que le préfet est dans l’erreur manifeste et si nul n’est censé ignorer la loi, le préfet n’est censé, non plus, la violer comme bon lui semble».

Sur ce, Noo Lank prend à témoin l’opinion nationale et internationale, pour démontrer son attachement au respect de l’ordre public, en ne répondant pas à la provocation qui consiste à les présenter comme des hors-la-loi…