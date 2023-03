Manifestations de YAW : Le ministre Pape Malick Ndour avertit Sonko

Le ministre de la Jeunesse Pape Malick Ndour a rencontré la jeunesse au siège de l’Apr. Une rencontre qui lui a permis d’échanger avec les jeunes sur la situation du pays. Suite à la sortie d’Ousmane Sonko annonçant des manifestations les 14, 15 et 16 mars avec ou sans autorisation, le ministre de la Jeunesse répond et avertit le leader de Pastef.

“Il y a quelqu’un qui se dit être le propriétaire de tout Dakar. Il a donné des ordres en ordonnant à la jeunesse de sortir manifester les 14, 15 et 16 mars. Mais nous lui répondons en lui disant que la jeunesse ne sortira pas. Par contre, toute la jeunesse va travailler”, dit-il.Avant de lancer un appel à la paix : “Nous faisons appel à la paix et à la pitié. Pas de dispute. Le travail fourni par le président Macky Sall sur Dakar n’a pas été fourni sur l’étendue du territoire sénégalais. Je pense alors que tout ce dont il a besoin, c’est un pays calme. Des unités de riposte seront mises en place pour la protection des biens de l’État. Nous allons mettre en place des unités de ripostes pour sécuriser, sauvegarder les investissements de l’État. Certes, les forces de défense vont faire leur travail, mais nous aussi, nous allons faire le boulot. La jeunesse, ne vous battez pas. On travaille pour aller donner ça à nos parents, mais pas pour aller à Sweet Beauté.” Le ministre de la Jeunesse avertit Sonko : “La récréation est terminée pour Ousmane Sonko et Yewwi Askan Wi. La jeunesse est engagée pour faire face. Les 14, 15 et 16, on fera face à toutes sortes de mobilisations venant d’eux. Ousmane Sonko, Yewwi Askan Wi, on vous avertit : l’heure n’est pas aux paroles, mais plutôt aux actions. Restez à l’écoute du mot d’ordre et le mot d’ordre, c’est faire face à l’imposture. C’est faire face à Yewwi”, conclut-il.