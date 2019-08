Manifestation des étudiants sénégalais en Égypte : La Direction des bourses sort du silence (Communiqué)

Le 5 aoùt 2019, en Égypte, les étudiants sénégalais ont manifesté pour réclamer le départ de l’ambassadeur et le renouvellement de leurs passeports. Suite à cet acte de mécontentement devant les locaux de la représentation diplomatique en Egypte, empêchant ainsi, le bon fonctionnement des services, la direction des bourses apporte des précisions, dans un communiqué. Sur la question de l’équivalence du diplôme national en langue arabe avec celui de l’Université Al Azhar d’Égypte, le texte relate les différentes étapes de la négociation entreprise par les autorités étatiques du Sénégal avec celles de l’Université établie au Caire.

Sur la question de l’octroi des bourses, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, via la Direction des bourses, informe dans le communiqué que tous les étudiants sénégalais établis dans des pays autres que la France et dont les dossiers de renouvellement sont conformes, ont perçu l’intégralité de leur allocation depuis avril 2019.

La Direction des bourses. signale que le cas de l’élève Moustapha Niang est spécifique. Parce que le règlement d’attribution de bourses en vigueur ne prend pas en charge ceux comme lui qui n’ont pas le statut d’étudiant. Le ministère informe que Niang est élève en classe de Seconde dans un lycée du Caire.

Pour le problème du renouvellement du passeport, la Direction des bourses assure que les autorités compétentes font tout pour trouver une solution dans les meilleurs délais.

S’agissant de l’appel au départ de l’Ambassadeur du Sénégal au Caire lancé par les étudiants depuis le début de cette affaire, la Direction des bourses regrette cette attitude et rappelle qu’il n’est pas du ressort des étudiants d’acter le départ d’un représentant diplomatique du Sénégal à l’étranger. Le département qui sous la tutelle du ministre Cheikh Oumar Hann, appelle les étudiants sénégalais établis au Caire à la retenue.