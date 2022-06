3 morts, plus de 10 blessés, des arrestations et restrictions de liberté individuelle, c’est le lourd bilan de la démocratie sénégalaise au sortir de la manifestation interdite de Yewwi Askan Wi hier, vendredi 17 Juin, dans le pays. Au moment où le peuple s’émeut des pertes en vies humaines, la presse nationale salue la démonstration de force de la Police et de la Gendarmerie. Triste sort d’un pays à la démocratie agonisante.

“Dis-moi quelle presse tu as? et je te dirai quel régime tu es.” En réponse à cette question, notre cher Sénégal sera sans doute classé parmi les pays où la dictature est passée sous silence par la presse. Serions-nous devenus un pays autoritaire où il faut que la Presse chante les prouesses répressives de la Police et de la Gendarmerie ? Ce allant jusqu’à occulter les tueries et la bavure policière observées hier lors des manifestations.

Oh que non! ce n’est pas le rôle d’une presse libre, indépendante et surtout responsable.

Un tour d’horizon sur les Unes des journaux du Samedi 18 juin permet de faire l’amère constat que les morts comptent peu ou peut être pas. Ce qu’ il y a à saluer, c’est la “maîtrise” des forces de l’ordre.

Parler du travail de ces derniers qui d’ailleurs n’a rien d’exceptionnel (ils sont payés pour le maintien de l’ordre et non établir le désordre ) et masquer leurs excès de zèle et leur crime c’est prendre le peuple pour rien du tout et piétiner la dignité populaire. La presse a trahi sa mission.

Le traitement médiatique d’une grande partie de la presse au Sénégal ce 18 juin, lendemain de la manifestation interdite de YAW, est aux antipodes de ce que recommande les Nations-Unies comme couverture médiatique en de pareilles situations. Sans revenir sur ce que la déontologie, l’éthique et les chartres préconisent, il urge de rappeller l’attitude que doit avoir la presse lors des manifestations.

La résolution des Nations-Unies du 28 mars 2014 sur l’importance de la couverture des manifestations pacifiques « reconnaît le rôle important que jouent les institutions nationales[…] les journalistes et autres professionnels des médias, les internautes et les défenseurs des droits de l’homme […] dans la collecte d’informations sur les violations des droits de l’homme ou les atteintes à ces droits commises dans le contexte des manifestations pacifiques».

Une telle résolution saluée par Reporters Sans Frontières n’est pas été appliquée par beaucoup de journaux Sénégalais. Hélas, c’est le contraire même qui a été mis en avant dans les quotidiens de plusieurs journaux. Certes la manifestation de Yewwi n’a pas été autorisée mais cela ne change en rien ce que recommande la résolution de l’ONU en ce sens.

La répression violente, les tueries et les attaques aux droits et libertés individuelles ne font pas les choux gras des Unes. C’est le travail des bourreaux qui salué et magnifié. Les morts n’intéressent pas une certaine presse aux intérêts privés mis en avant. Leur sort est désormais entre les mains de Dieu. Seules les prières de leur famille, leur proche et une partie du peuple leur seront utiles. Pour certains, ils sont perdants. Le fameux “Ku dee ya perte”. Dommage !

« Il n’y a qu’au Sénégal qu’on tue des jeunes lors d’une manifestation et l’on dit que la situation est maîtrisée par les FDS. Non, la situation n’est pas maîtrisée elle est juste DÉSHONORANTE. La vie est sacrée » se désole Birahim Seck du Forum civil.

Il a la raison de s’alarmer, car le constat est terrible. Voyez par vous même.

“Les forces de l’ordre marchent sur Yewwi” nous balance le quotidien Info dans sa Une du jour. Ils seront appuyés par Le Soleil, quotidien national, qui titre à son Une : “Les forces de l’ordre, maître de la situation”. Le quotidien 24H voit une victoire de BBY qui marche sur son adversaire YAW au moment où Le Quotidien titre dans son Une ” YAW DÉGAZ”. Walf quotidien, Enquête, Vox Populi, Les Échos, Sud Quotidien, L’observateur, L’AS, L’exclusif, Direct News etc. tous ont sombré dans l’aveuglette. Ils ont failli. Terrible presse ! Les Unes du déshonneur de la presse ne grandit pas le métier.

Le “quatrième pourvoir” sensé être sentinelle de la démocratie et premier arbitre du jeu politique est aujourd’hui à l’agonie. À l’heure où il faut revoir la conduite, on constate que la locomotive de la presse dérape et fonce droit vers l’abîme. Résultats : mépris et dédains leur est servi par nombreux de nos citoyens. Traités de corrompus, de partisans et même maintenant attaqués et violentés les journalistes du Sénégal ont fort à faire pour sauver la face. Il y a urgence à se remettre en question. La presse a un autre rôle à jouer dans l’espace public outre celui de la couverture partiale et partisane.

Les peuples du 21e siècle sont mâtures et avec l’avènement des médias alternatifs et l’usage des médias sociaux comme sources d’information l’intérêt accordé à la presse classique ne fait que décroître. De tels pratiques n’honorent pas la presse et accentueront la chute de “l’empire de la presse classique.”

Salmane Al Farisi Sow

Pour l’histoire voici les fameuses Unes de la honte