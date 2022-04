Manif contre Aquatech à Sadio (Mbacké) : Plusieurs manifestants interpellés par la gendarmerie

La tension est vive actuellement à Sadio où des échauffourées entre manifestants et gendarmes perturbent la quiétude des habitants de cette commune rurale située dans le département de Mbacké.

Ainsi, le climat est tendu depuis des heures à Sadio. D’après des sources de Seneweb, plusieurs manifestants sont actuellement interpellés par les pandores de la Brigade locale appuyés par un renfort de la Compagnie de gendarmerie de Touba.

Seneweb vous livre intégralement le communiqué de la section FRAPP de Sadio, transmis par son coordonnateur Abdou Sall.

“AQUATECH INDÉSIRABLE À SADIO!

Le FRAPP – section commune de SADIO – informe l’opinion nationale que le sous-préfet de l’arrondissement de Taïf qui, depuis l’arrivée du nouveau maire, n’a cessé de montrer son arrogance, son autoritarisme, vient de poser un acte que nous ne laisserons pas passer.

En effet, ce sous-préfet vient d’annoncer que l’eau sera gérée par Aquatech à partir du 12 avril2022. Ce qui est inacceptable.