Manchester : Plusieurs personnes poignardées dans un centre commercial, un suspect arrêté

L’attaque a eu lieu vers 11h15. Plusieurs personnes ont été blessées à l’arme blanche dans un centre commercial de Manchester (Royaume-Uni), vendredi 11 octobre, annoncent la police de la ville et les services ambulanciers.

Trois personnes ont été poignardées et transportées à l’hôpital, selon ces mêmes sources.

Un suspect, âgé d’une quarantaine d’années, a été interpellé et placé en garde à vue. Il a été arrêté pour terrorisme, a annoncé la police britannique.

La police antiterroriste mène l’enquête

Compte tenu de « la localisation de l’incident et sa nature, les officiers de la police antiterroriste mènent les investigations », a indiqué la police dans un communiqué. Plus tard vendredi après-midi, les forces de l’ordre de Manchester ont annoncé que le suspect interpellé après l’attaque avait été arrêté pour terrorisme.

Plusieurs personnes poignardées

Trois personnes ont été poignardées et emmenées à l’hôpital, et non cinq comme indiqué précédemment, d’après les services de secours et la police de Manchester. Deux femmes qui ont été poignardées étaient dans un état « stable », selon la police. Un homme de 50 ans a lui aussi été blessé par arme blanche, selon la même source.

Le centre commercial évacué

Selon plusieurs médias locaux, le centre commercial d’Arndale, à Manchester, a été évacué. Un large dispositif de sécurité a été mis en place.