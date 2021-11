Mame Mbaye Niang : « c’est malsain de faire croire qu’on peut combattre le régime une fois élu maire »

Le directeur de Cabinet du président Macky Sall, Mame Mbaye Niang est déterminé à aller aux élections locales avec sous sa propre coalition. D’après l’ancien ministre de la Jeunesse qui brigue la mairie de Dakar, ce serait « malsain de faire croire aux populations qu’on peut combattre le régime une fois élu maire ».

« Nous savons pertinemment qu’il est impossible de bien travailler au niveau des communes sans être en parfaite entente avec l’Etat. C’est malsain de faire croire aux populations qu’on peut combattre le régime une fois élu maire », a dit Mame Mbaye Niang, dans Les Echos.

« C’est aussi ignoble de vouloir gagner une mairie pour conserver ses privilèges. Le dernier mot revient au Dakarois et je suis convaincu qu’ils n’accepteront pas d’être le bras armés de quiconque, encore moins un moyen pour certains de conserver leur privilèges », a-t-il prévenu.

Sur la question de la violence notée dans le champ politique à la veille des élections locales, le chef de cabinet du président Macky Sall estime que l’on peut compétir dans la discipline, le calme et la paix. « Ceux qui réussissent à gagner la confiance des Dakarois remporteront les élections. C’est irresponsable de vouloir bruler le pays parce que l’on se sent en position de faiblesse ».

Pour Mame Mbaye Niang, chacun doit faire preuve de d’honnêteté et de maturité. « Si tout le monde se conforme à la loi, il n’y aura pas de difficulté majeure. On ne peut pas s’ériger en républicain et défier ouvertement l’Etat ».