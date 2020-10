Mame Mactar Guèye: “Aliou Dembourou Sow, il faut pas jouer avec le feu”

Le vice-président de l’Ong Jamra, Mame Mactar Guèye fustige les propos du député Aliou Dembourou Sow. “Nous ne pouvons que déplorer qu’il ait fait directement appel à un meurtre de masse. Alors, n’oublions pas que le drame rwandais a commencé comme ça“, déclare M. Guèye.

Appels de cette nature…

D’après Mame Mactar Guèye, c’est des appels de cette nature qui avaient été lancés au Rwanda. Et les gens ont vu le résultat : plus de 900 000 morts. Et il ne faut pas jouer avec le feu. Pour lui, nous pouvons naturellement avoir des rivalités politiques, mais qui soient fondées sur des confrontations de programmes et de projets de société.

Menaces…

“Et non se fonder sur des menaces et a fortiori des menaces de mort. Le plus inquiétant, c’est qu’il s’agit d’un représentant du peuple qui est censé donner le bon exemple. Le Sénégal a d’autres priorités : le coronavirus, le litige foncier, les pénuries d’eau”, tonne M. Guèye.