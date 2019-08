Malika : Une fillette de 3 ans retrouvée sans vie sous un véhicule en panne

Une fille de 3 ans du nom de J. Mendy a été retrouvée morte sous un véhicule en panne, au quartier Santhiaba Ndiago de Malika (Banlieue dakaroise). Selon Enquête, même si aucune trace de blessure n’a été trouvée sur elle, sa mort est suspecte et fait l’objet de nombreuses supputations. Une enquête est ouverte et les auditions du voisinage ont démarré. Le père de la victime a été entendu par les éléments enquêteurs. Selon le journal, même si la thèse du meurtre crapuleux est sur toutes les lèvres, la question d’un viol est aussi agitée.

Les faits se sont produits vendredi dernier. De retour du travail, la mère de la victime a demandé après sa fille. On lui a répondu que cette dernière et une autre fille ont accompagné leur tante qui est allée se faire tresser. Quelques heures plus tard, la dame est rentrée sans la petite. Elle a déclaré que les deux enfants avaient pris congé d’elle à un moment donné. Interrogée à son tour, l’autre fillette a confié qu’elles se sont séparées juste après le dîner. La même nuit, un taximan, qui passait dans une ruelle sablonneuse mal éclairée, vers les coups de 23h, quartier santhiaba Ndiago a remarqué une chose suspecte sous un véhicule en panne, en face d’une maison abandonnée. Il est descendu pour en savoir davantage. A sa grande surprise, il a constaté qu’il s’agissait du corps d’un enfant qui, après indentification, s’est révélé être celui J. Mendy.

Les résultats de l’autopsie diront les causes exactes et les circonstances de la mort de la fillette.