Malick tué à Bayakh : Des maisons de prostituées attaquées

Une altercation a viré, hier samedi, au drame, au quartier Diola Gui de Bayakh. Âgé d’une vingtaine d’années, Malick a été poignardé au cours de la bagarre. Il en est mort. Mais les gendarmes de la brigade de Kayar ont arrêté le présumé auteur Gorgui Ka, âgé de 27 ans, selon des sources de Seneweb.

Sur ces entrefaites, les jeunes de la localité ont attaqué, vers 20 h, des maisons où logeaient de prostituées, des Ghanéennes et de Nigérianes, pour l’essentiel. Les manifestants ont tout vandalisé sur leur passage, en exigeant la fermeture de ces maisons closes. “La prostitution et le banditisme sont les choses les plus partagées dans ce quartier. En plein jour, les rues sont occupées par ces travailleurs de sexe, mettant en mal les mœurs de ce village”, déplorent-ils.

Les gendarmes ont procédé à l’interpellation d’une dizaine de casseurs. Certains auraient profité de la situation pour subtiliser des biens dans les maisons occupées par ces filles de joie. Une enquête a été ouverte.

Les habitants de Bayakh continuent de dénoncer la présence massive de prostituées dans le quartier Diola Gui, en interpellant les autorités compétentes. Pour eux, ce phénomène est à l’origine du meurtre d’hier.