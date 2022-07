Les colonels au pouvoir ont cédé à des exigences de la Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest (Cédéao) en publiant récemment une nouvelle loi électorale et un calendrier prévoyant notamment une élection présidentielle en février 2024, lors d’une transition limitée à deux ans.

Les sanctions individuelles et la suspension du Mali des organes de la Cédéao restent cependant maintenues jusqu’au retour à l’ordre constitutionnel.

La commerçante Kadiatou Coulibaly envisage aller à Abidjan pour des achats et “revenir les vendre pour la fête. Les femmes n’aiment que les nouveautés“.

“Il faut qu’on vende nos moutons à nos frères sénégalais et ivoiriens avant!”, déclarait récemment à l’AFP devant ses bêtes à Bamako un vendeur de bétails, anonymement.

Le Mali, fort d’un large cheptel et d’une importante population pastorale, est un des premiers pourvoyeurs de bétail pour la sous-région.

Les membres et responsables du Conseil malien des chargeurs se sont rués lundi au siège de cette organisation dans le centre de Bamako.

“Nous pensons qu’avec la levée de l’embargo, les activités économiques et de transport vont” reprendre vers les pays ouest-africains, affirme M. Traoré du CMTR.

“Nous sortons d’une situation qui a fragilisé beaucoup d’entreprises“, souligne Youssouf Bathily, président de la chambre de commerce et d’industrie du Mali.

L’instabilité et les sanctions ont entraîné “une révision à la baisse des estimations de croissance du produit intérieur brut de 5,3% à 3,4%” pour 2022 “et une détérioration des conditions de vie” au Mali, dont les importations proviennent à environ 42%” des pays ouest-africains, souligne un récent rapport de l’ONU.

A cause des sanctions, des institutions comme la Banque mondiale et la Banque africaine de développement avaient suspendu les décaissements pour le Mali, également en défaut de paiement notamment sur le marché financier ouest-africain.

“Pendant l’embargo on a trouvé des solutions alternatives. Nous sommes passés par (les ports de Nouakchott) et Conakry”, pour contourner Dakar et Abidjan. “Nos activités étaient arrêtées à 70%. Nous attendons maintenant l’accompagnement de l’Etat dans la fiscalité pour bien démarrer“, ajoute M. Touré du CMTR.