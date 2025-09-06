Mali : Les six routiers sénégalais libérés selon l’URS

Six routiers sénégalais enlevés jeudi au Mali par des groupes djihadistes ont recouvré la liberté, a annoncé samedi l’Union des Routiers du Sénégal (URS). L’organisation a exprimé sa gratitude aux autorités sénégalaises pour leur suivi du dossier, tout en appelant les chauffeurs à une vigilance accrue lors des déplacements transfrontaliers.

Parmi les otages figuraient deux chauffeurs et quatre apprentis engagés dans le transport entre le Sénégal et le Mali, un secteur vital pour les échanges commerciaux sous-régionaux. Un transporteur sénégalais a confirmé que « quatre de ses employés (deux chauffeurs et deux apprentis) » sont rentrés sains et saufs.

Quelques heures avant l’annonce de l’URS, le ministère sénégalais de l’Intégration africaine avait indiqué ne pas disposer d’éléments confirmant l’enlèvement.

L’URS avait qualifié cet incident « d’atteinte grave » à la sécurité des travailleurs et à la libre circulation, insistant sur les risques pesant sur les familles et sur le commerce régional.

Cette libération intervient dans un climat d’insécurité persistante sur le corridor Bamako–Kayes, axe stratégique pour l’approvisionnement en carburant, ciment, denrées alimentaires et autres produits manufacturés, récemment ciblé par le groupe djihadiste JNIM qui a annoncé un blocus sur Kayes et Nioro du Sahel.