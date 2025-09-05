Maouloud 2025 : Le Doyen Ismaila Mbaye invite les fidèles musulmans à copier l’exemple du Prophéte Mohamad

Le Prophéte Mohamad, psl, faisait toujours preuve d’une cohérence rationnelle, d’une extraordinaire intelligence des situations et d’un génie stratégique. Le meilleur des hommes enseignait de ne jamais laisser la spiritualité profonde se transformer en un aveuglément émotionnel et passionné. L’homme doit développer une écoute attentive et utiliser la raison, analyser, tempérer pour comprendre la conviction et la vérité de l’autre. La confiance en Dieu mariée à une stricte cohérence intellectuelle et à une vivacité d’esprit exceptionnelle guidaient les actions du Prophète vers une victoire éclatante dans les situations conflictuelles avec les ennemis.

Le Prophète était l’exemple de prudence et d’humilité lorsqu’il fallait se prononcer sur le sort d’individus dont on doutait de leur sincérité. IL était conscient de la présence d’hypocrites et ne prenait aucune mesure contre eux et se gardait de tout jugement définitif à leur égard. Selon lui rien ne permet de juger définitivement leur hypocrisie, de leur vivant. Alors qu’il est bien possible qu’ils puissent changer positivement un jour. Dieu lui commande uniquement de ne point prier sur eux , une fois morts.