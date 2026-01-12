La plage de Thiaroye a été le théâtre d’une macabre découverte, le samedi 10 janvier dans la matinée. Une embarcation de fortune, transportant une soixantaine de candidats à l’émigration clandestine, a été immobilisée par les forces de l’ordre. Parmi les passagers, le corps d’une femme et un jeune enfant ont été retrouvés.

Le samedi 10 janvier au matin, la brigade territoriale de Thiaroye a interrompu une tentative d’émigration clandestine impliquant une soixantaine de personnes. La pirogue, visiblement en situation de détresse, a été interceptée alors qu’elle se trouvait à proximité immédiate de la plage.

​Les gendarmes, alertés par la présence suspecte de l’embarcation, ont immédiatement procédé à l’interpellation des passagers pour leur porter assistance et sécuriser la zone.

Le constat des autorités est lourd. Au milieu des rescapés, les agents ont découvert le corps sans vie d’une femme. Selon les premières informations, il s’agirait d’une ressortissante ghanéenne. ​Plus frappant encore, un enfant âgé de seulement 3 ans figurait parmi les passagers de cette traversée périlleuse. Si l’état de santé global des autres migrants n’a pas été détaillé, le choc émotionnel est immense sur la plage de Thiaroye, où les riverains ont assisté au débarquement des survivants. ​Pour l’heure, les circonstances exactes de cette tentative d’émigration restent floues. S’agissait-il d’un départ avorté ou d’une embarcation en dérive après plusieurs jours en mer ? Une enquête a été ouverte par la gendarmerie pour identifier les organisateurs de ce voyage et déterminer les causes du décès de la passagère ghanéenne, livre iRadio.