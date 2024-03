Mali : Le colonel Alpha Yaya Sangaré, auteur d’un livre critique sur l’armée, arrêté

tionales de défense des droits de l’homme, le colonel écrit : « Depuis 2016, les FDS [Forces de défense et de sécurité, NDLR] se sont li- vrées à des exactions à l’encontre de personnes accusées de faire partie des groupes terroristes. »

Pour sa défense, ses proches expliquent qu’en fait le livre est en grande partie le résumé de sa thèse de doctorat. Et que par me- sure de précaution, il a utilisé le conditionnel pour rapporter les propos d’une organisation comme Human Rights Watch.

À la séance de dédicace de l’ou- vrage, au premier rang, un autre colonel, Abdoulaye Maïga, minis- tre d’État et ami de promotion de l’auteur. Dès l’éclatement de la polémique, il a pris ses distances dans un communiqué.