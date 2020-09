Mali: L’artiste Sidiki Diabaté arrêté à Bamako pour “violences conjugales”

Rebelote pour l’artiste Sidiki Diabaté. Après une première rebondissante affaire de coups et blessures volontaires qui l’avait conduit à s’expliquer devant les éléments de la police judiciaire de Bamako, revoici la star malienne entre les mains des limiers de DPJ. Et cette fois, c’est sa compagne qui l’a dénoncé au procureur de la République.

A en croire des sources judiciaires maliennes, c’est le procureur de la République qui a ordonné la mise en arrestation de Sidiki Diabaté. Et cela suite à des violences exercées sur sa compagne d’origine guinéenne, Mariama Sow dite Mamasita. Arrêté depuis hier et entendu toute la matinée, il a bénéficié de quelques heures de repos; le temps que le parquet qui a ordonné des expertises ne statue sur son sort. Star locale de musique, Sidiki Diabaté, connu pour ses excentricités, flirte, depuis quelques temps, avec les codes de la vie en société.

Comme l’avait écrit Kewoulo, en novembre dernier, il avait, avec des amis à lui, bastonné un chauffeur de taxi dans les rues de Bamako. Le tord de Yacouba Doumbia, c’est de leur avoir refusé la priorité. Et les copains qui revenaient de boite de nuit se sont tout simplement arrêtés et ont battu rudement le malheureux taximan, père de 3 enfants.

Alors que certains avaient douté de la participation de la star malienne à cette rixe, Yacouba Doumbia a été formel: “c’est Sidiki Diabaté, lui-même, qui tenait le gaz. Et il m’a insulté de père et de mère, me disant que la route et même le Mali, leur appartenait.”Alors que le monde entier s’attendait à des condamnations fermes dans cette affaire, le parquet avait tout simplement classé l’affaire; puisque les parties se sont réconciliées.