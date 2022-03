Malaise à l’Apr : Une audience au palais divise les responsable de Grand-Yoff

A quelques mois des élections législatives prévues le 31 juillet prochain, le président de l’Apr, Macky Sall, envoi des missions à l’intérieur et reçoit des responsables pour remobiliser ses troupes. Le patron de la mouvance présidentielle veut éviter les déboires enregistrés dans certains zones, lors des récentes Locales.

C’est dans ce sens que des responsables de l’Apr de Grand Yoff ont été reçus, récemment, au palais de la République pour assister à une réunion avec les ministres d’Etat Mahmoud Salah, Mbaye Ndiaye et le ministre conseiller Mor Ngom, informe Montang Sonko et d’autres responsables du parti.

Mais selon ces derniers, ceux qui ont pris part à cette rencontre n’ont pas informé officiellement les militants par les canaux du parti, avant, ni après cette rencontre. Ce qui a créé la colère des partisans de Macky dans cette localité.

Face à la presse, avant- hier, ils ont dénoncé l’attitude de certains de ces responsables. “Nous, militants et responsables APR de Grand Yoff, nous nous sommes posé les questions suivantes: sur la base de quels critères ceux qui ont assisté à cette réunion ont-ils été choisis et convoqués ? Sur la base de quel mandat s’y sont-ils rendus ? Sur la base de quelle évaluation des élections territoriales du 23 janvier 2022 ont-ils eu à intervenir là-bas?’’, a déclaré Montang Sonko, responsable APR Grand Yoff et coordonnateur du Fippu-jotna/Defar Sunu.

“En effet, au moment où vous avez envoyé des missions dans les 46 départements administratifs du pays pour une unité de vues et d’actions à l’échelle nationale, surtout en direction des élections législatives du 31 juillet 2022, l’attitude de nos camarades qui sont allés au palais risque de compromettre à Grand Yoff les objectifs que vous avez fixés dans votre circulaire du 14 février 2022 préconisant l’unité la plus large dans nos rangs’’, ajoute Montang Sonko.