Cette semaine a été très riche en événement au niveau de la mairie de le ville de Dakar. En 48heures, le maire Barthélémy Dias a nommé l’ex Capitaine Seydina Oumar Touré. Il a un contrat de conseiller à la sécurité urbaine de la mairie de Dakar. Et après lui, c’est le tour de l’activiste Guy Maruis Sagna qui est nommé conseiller technique en charge des affaires sociales et de la réinsertion à la ville de Dakar.

Il faut rappeler que Seydina Oumar Touré était le gendarme en charge de l’enquête sur l’affaire Adji Sarr Ousmane Sonko. Après sa radiation à la gendarmerie, il avait été recruté au niveau de l’école supérieur IAM. Il faut noter que sa reconversion de gendarme à professeur n’a pas duré, car il a été à nouveau remercié.

Sur ce, un grand élan de sympathie a animé les sénégalais, et une cagnotte de solidarité a été mise sur pied pour lui venir en aide. Et c’est prêt d’une vingtaine de millions qui ont été collectés en l’espace de quelques heures.

Dans le même sens, c’est autour de l’activiste Guy Maruis Sagna qui est reçu par le maire de la ville de Dakar Barthélémy Dias. Ce dernier le nomme conseiller technique en charge des affaires sociales et de la réinsertion à la ville de Dakar. Donc en 48 heures, la mairie de Dakar a recruté deux personnes très actives et populaire au niveau national et même international.

Cependant il faut noter que si certains apprécient ce geste du maire de la ville de Dakar par rapport à ces deux recrutements, d’autres n’ont pas apprécié, car ils trouvent que ces recrutements sont arbitraires et contre la loi.