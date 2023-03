Chelsea – Edouard Mendy a repris l’entraînement collectif: « Je me sens bien »

Bonne nouvelle pour Chelsea mais aussi pour l’équipe nationale du Sénégal. Edouard Mendy, a repris hier mardi, l’entraînement collectif au Cobham Training Centre plusieurs semaines après son opération du doigt en janvier.

Le gardien de but, champion d’Afrique a lui-même annoncé son retour. « Je me sens bien d’être de retour sur le terrain, continuions à travailler dur », a écrit Mendy sur les réseaux sociaux, avec des photos le montrant en pleine séance d’entraînement.

Edouard Mendy, déjà écarté des camps à cause d’une blessure à l’épaule contractée depuis la Coupe du monde au Qatar, était de nouveau ‘’absent des terrains pendant un moment ‘’, suite à son opération d’un doigt.

Le gardien de but des Lions retrouve la pelouse à quelques jours de la double confrontation entre le Sénégal et le Mozambique, les 24 et 28 mars, à l’occasion 3e et 4e journées des éliminatoires de la coupe d’Afrique des nations (CAN) séniors prévue en Côte d’Ivoire, en janvier 2024.