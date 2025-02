Volodymyr Zelensky provoque le président russe : ''J’ai dit à Trump que Poutine a peur de...''

Le président ukrainien a confirmé ce samedi les rumeurs selon lesquelles il aurait affirmé à Donald Trump que Vladimir Poutine le craint, lors de la Conférence de Munich sur la sécurité.

Volodymyr Zelensky a provoqué l’hilarité du public sur un sujet pourtant sérieux ce samedi, alors qu’il s’exprimait dans le cadre de la Conférence de Munich sur la sécurité. Après son discours, une journaliste a interrogé le président ukrainien sur une rumeur née de son récent appel avec Donald Trump.

«Avez-vous dit au président Trump que Poutine n’accepte les pourparlers que parce qu’il a peur de lui ?», a-t-elle demandé, faisant référence à une information révélée par le média américain Axios. «Oui», a simplement répondu Volodymyr Zelensky après un silence.

«Et maintenant Poutine le sait»

«J’ai dit à Trump que Poutine a peur de lui. Et il m’a entendu», a poursuivi le président, affichant une expression amusée et un regard narquois. «Et maintenant Poutine le sait», a-t-il souligné en haussant les sourcils sous les rires de son auditoire.

«Je ne devrais pas rire mais vous me faites sourire», a ironisé la journaliste avant de remercier le président ukrainien. «Nous voulons la paix, il faut vivre et il faut sourire quand on a le temps, bien sûr», a conclu Volodymyr Zelensky.