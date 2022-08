Magal de Mbacké Baary : le khalife passe la parole au responsable de Pastef et le sous_ préfet s'y oppose

Les fidèles présents à la cérémonie officielle de la 22e édition du Magal de Mbacké Baary ont assisté à une scène insolite. Le khalife de la localité a donné la parole à El Malick Ndiaye, le secrétaire à la communication de Pastef, mais le sous-préfet de Sagatta Djolof, Yankhoba Sow a refusé que celui ci s’exprime.

D’après Source A, ce dernier, qui présidait la cérémonie, s’est montré intransigeant avec le khalife. Et il a obtenu gain de cause, le responsable de Pastef ne s’étant pas exprimé durant la cérémonie. «Après le sous-préfet, et le khalife, personne d’autre dans l’assistance ne peut avoir droit à la parole», a argumenté le représentant de l’Etat.

Selon El Malick Ndiaye, le sous-préfet, en posant cet acte, il veut tout simplement transféré sur le terrain religieux les querelles de chapelles politiques. «(Il) est dans ses jeux politiques pour essayer de déstabiliser notre coalition qui est sur une courbe ascendante», a confié à Source A le responsable de Pastef.