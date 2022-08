Ballon d’Or 2022 : d’après les sondages de Goal le sénégalais arrive deuxième derrière Karim Benzema

D’aprés le site Goal, Sadio Mané ne sera pas ballon d’Or France Football de cette année. Cependant l’attaquant sénégalais, vainqueur du ballon d’Or africain de l’année, devrait tout même être sur le podium. Mieux, il sera classé deuxième, tout juste derrière le joueur du Réal Madrid. Un joueur africain n’a pas remporté le Ballon d’Or depuis George Weah en 1995, et bien que cette attente soit susceptible de durer, Mane n’aurait guère pu faire plus pour défendre son cas. Auteur de 33 buts et cinq passes décisives toutes compétitions confondues, le Lion du Sénégal a remporté la Coupe d’Afrique des Nations, la FA Cup et la Carabao Cup. Il a notamment porté haut la main Liverpool tout au long de la seconde moitié de la saison.

Cependant, en termes de constance tout au long de la saison, de nombre de performances de haut niveau, de résistance dans les plus grands moments possibles et de trophée final, Benzema coche toutes les cases nécessaires pour remporter un Ballon d’Or. « Aucun joueur ne s’est même rapproché de l’attaquant du Real Madrid en termes d’impact sur la saison européenne 2021-22, et il soulèvera à juste titre le Ballon d’Or lors de la cérémonie d’octobre », se justifie. Auteur de 48 buts et 15 passes décisives, vainqueur de la Ligue des champions, de la Liga, de l’UEFA Nations League et de la Supercopa de Espana, Karim Benzema devrait remporté l’édition 2022 du Ballon d’Or le soir du 17 novembre prochain.