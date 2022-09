Magal 2022 : Touba célèbre le Départ en exil du fondateur du Mouridisme ce jeudi

Des millions de fidèles musulmans, venus des quatre coins du monde se sont donnés rendez-vous dans la ville sainte de Touba ce jeudi 15 septembre, pour commémorer l’édition 2022 du Départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba (en 1895), fondateur du Mouridisme. En effet, c’est en 1921, alors qu’il était consigné en résidence surveillée à Diourbel, que le guide des mourides a reçu le message lui annonçant la fin des épreuves que le Seigneur lui avait assignées.

«La peine est levée, toute la mission, qui t’a été confié, a été remplie. Tu as obtenu ce à quoi tu aspirais… Il m’a, en ce jour, exaucé au point que j’y ai obtenu la totalité des avantages que je sollicitais auprès de Lui. Quant aux bienfaits que Dieu m’a accordés, ma seule et souveraine gratitude ne les couvre plus. Par conséquent, j’invite toute personne que mon bonheur personnel réjouirait de s’unir à moi dans la reconnaissance à Dieu, chaque fois que l’anniversaire de mon départ en exil le trouve sur terre», lança-t-il alors

Après son rappel à Dieu en 1927, son fils aîné, Serigne Mouhamadou Moustapha Mbacke a perpétué la célébration du Magal (magnifier en wolof) qui coïncide avec le 18 du mois Safar du calendrier musulman. Les Cheikhs et autres disciples consacrés par Serigne Touba firent de même dans les localités où ils résidaient. C’est sous le Califat de Cheikh Fadilou Mbacke (2e Khalife de la voie mourides) que la célébration du Magal a commencé à réunir tous les fidèles à Touba. Et depuis, c’est des millions de fidèles qui convergent chaque année dans cette ville sainte pour célébrer le Départ en exil de Serigne Touba. La ferveur ne cesse de croître au fil des années pour célébrer ce jour par des actions de grâce. Des millions de bêtes (allant du poulet au chameau en passant par tous les animaux comestibles en Islam) sont sacrifiés. Des mets copieux sont préparés pour accueillir les pèlerins et autres invités. Le Magal est un moment clé dans l’économie sénégalaise et la plupart des entreprises sénégalaises qui s’activent dans le commerce de produits. C’est aussi un moment de recueillement et de prières.

L’actuel Khalife général, Serigne Moustapha Mbacké, fera une déclaration destinée au fidèles demain vendredi en présence d’une forte délégation d’autorités gouvernementales, consulaires, diplomatiques, politiques…

