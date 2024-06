Le commissariat central de Saint-Louis a démantelé la mafia de QNET, suite à l’arrestation de sept agents pour escroquerie, pratiques illicites, traite de personnes et séquestration. Tout ce beau monde a été présenté au procureur local. kewoulo vous livre les détails de l’enquête.

Escroquerie à grande échelle ! Un présumé réseau de trafic d’êtres humains a été mis hors d’état de nuire par la police de Saint-Louis.

Tout a commencé lorsque le commissaire divisionnaire Moustapha Diouf a été informé que des individus évoluant sous la dénomination de QNET et établis dans des appartements à Ngalelle, recrutent et hébergent des jeunes, de toute nationalité, dans le cadre d’une activité de commerce dont les contours laissent apparaître des pratiques illicites de traite de personnes, de séquestration et d’escroquerie.

Après d’intenses investigations, les policiers ont effectué une descente musclée dans les lieux indiqués où sept agents ont été arrêtés. Il s’agit de M. Sall, S. M. Kaïré, B. Faye, G. C. Ndione, D. Sow, S. Gackou et du Sierra-Léonais F. D.

Au terme de l’enquête diligentée par le lieutenant Bachir Ndao, chef de la police judiciaire du commissariat central de Saint-Louis, les sept mis en cause ont été déférés au parquet