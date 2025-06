“Macron ne comprend jamais rien” : Trump attaque frontalement le président français

“À cause de ce qui se passe au Moyen-Orient, le président Trump va partir ce soir après le dîner” avec les autres dirigeants du sommet du G7, avait annoncé un peu plus tôt sa porte-parole Karoline Leavitt sur X. Le président américain, dont le séjour dans les Rocheuses canadiennes devait se prolonger jusqu’à mardi en fin de journée et se conclure par une conférence de presse, “rentre à Washington pour s’occuper de nombreux sujets importants”, a-t-elle déclaré par ailleurs dans un court communiqué.

“C’est beaucoup plus gros” qu’un cessez-le-feu puis, dans un message publié sur son réseau Truth Social ce mardi matin, Donald Trump a assuré que son retour anticipé à Washington n’avait “rien à voir avec un cessez-le-feu” entre Israël et Iran(nouvelle fenêtre), et s’en est pris au président français Emmanuel Macron.

Emmanuel Macron, “pour se faire de la publicité, a dit par erreur que j’avais quitté le sommet du G7 au Canada pour retourner à Washington pour travailler à un cessez-le-feu entre Israël et l’Iran. C’est faux !”, a écrit le président américain. “Il n’a aucune idée de la raison pour laquelle je suis maintenant en route pour Washington, mais cela n’a certainement rien à voir avec un cessez-le-feu”, a-t-il poursuivi, avant d’ajouter : “c’est beaucoup plus gros que ça”. “Volontairement ou pas, Emmanuel ne comprend jamais rien”, a même conclu le locataire de la Maison Blanche, appelant à “reste(r) à l’écoute”.

Le président français avait affirmé plus tôt, pendant un point presse en marge du sommet, qu'”une offre avait été faite” de la part des Américains pour “une rencontre et d’échange” avec les Iraniens, ajoutant : “Si les États-Unis peuvent obtenir un cessez-le-feu, c’est une très bonne chose(nouvelle fenêtre)”.

Des déclarations qui ont semé la confusion

Ces dernières heures, Donald Trump a envoyé des signaux pour le moins confus sur le conflit en cours. Il a assuré qu’un “accord” allait être trouvé, sans bien expliquer si ce serait le résultat de la contrainte militaire ou de négociations. Mais ensuite, d’un ton particulièrement alarmiste sur Truth Social, le milliardaire républicain de 79 ans a écrit que “tout le monde devrait évacuer Téhéran immédiatement(nouvelle fenêtre)”.

Le gouvernement américain a toutefois assuré que la posture des forces américaines dans la région restait “défensive”. Le site Axios affirme par ailleurs que l’exécutif américain n’a pas abandonné la voie diplomatique, et discute avec l’Iran d’une possible rencontre entre l’émissaire spécial pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff, et le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi.

Israël et l’Iran échangent barrages de missiles et menaces guerrières pour la cinquième nuit consécutive, Téhéran annonçant des frappes “sans interruption jusqu’à l’aube” après une nouvelle vague d’attaques israéliennes contre sa télévision nationale et plusieurs autres cibles. Selon le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, les représailles iraniennes ont fait au moins 24 morts depuis vendredi. Du côté iranien, les frappes israéliennes ont fait au moins 224 morts et plus d’un millier de blessés depuis vendredi, selon un bilan officiel établi dimanche.

Afp