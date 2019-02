Le Président Macky Sall a ete accueilli cette après-midi à Louga par une foule en liesse, sans doute la plus importante mobilisation depuis le début de cette campagne électorale.

1 de 8 Sur plusieurs kilomètres, le President Sall a eu beaucoup de mal à se frayer un passage, s’imposant une marche saccadée devant une foule nombreuse et mobilisée. « Nous pensions avoir battu un record hier à Mbacke, mais là… Louga menace de l’emporter », a déclaré le Président Sall en présence des responsables du département unis. Macky Sall a cité ses nombreuses realisations dans le département, notamment en matiere d’hydraulique avec la realisation de forages dans la zone sylvo pastorale, le projet KMS 3, les centres de collecte de lait, les unités pastorales.

L’industrialisation sera rendue plus facile par l’ouverture d’une route longeant la côte de Dakar à Saint-Louis, a-t-il indiqué. Mais l’annonce qui a le plus suscité l’espoir est sans doute la creation d’un corps de 50 000 volontaires avec l’Agence nationale de protection des forêts. Autant de réalisations et de promesses fermes qui font dire au candidat de Benno que « personne ne pourra obliger les Sénégalais à fermer les yeux sur mes realisations ». Macky Sall de plaindre ceux qui, « réveillés de leur torpeur, ont déclaré leur candidature et se sont mis à attaquer à tout va ». Quand il rappelle la situation desastreuse dans laquelle il a trouvé le pays, c’est pour se dire tellement rassuré qu’il aurait pu ne pas battre campagne à Louga où la victoire semble acquise à l’avance.