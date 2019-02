«On ne gouverne pas un pays par les réseaux sociaux, le mensonge, la calomnie et les diatribes», a déclaré le Président Macky Sall à l’endroit de son opposition ce lundi à Kébémer.

1 de 11

Le candidat de la coalition Benno, qui tenait son second meeting de campagne, s’est fait plus offensif dans son discours. Il a asséné ses vérités sous les acclamations de ses inconditionnels. Le Président Sall, très en verve, a tenu son assistance en haleine en rappelant un chapelet de réalisations, éléments constituants de son bilan. Dans la seule superficie départementale de Kébémer, le porte étendard de Benno Bokk Yakaar (Bby) a listé les kilomètres de pistes rurales ayant fini de désenclaver définitivement Kébémer, le Bloc scientifique, l’extension du réseau électrique des communes de Ndande, Guéoul, Kébémer… Mieux, le Président Maky Sall annonce, dans le cadre de Promoville, une enveloppe de 280 milliard FCfa entièrement consacrée aux chefs lieux de département du pays pour leur rénovation avec des infrastructures modernes.

Hommage à Abdoulaye Wade

Macky Sall a par ailleurs réitéré sa décision d’injecter 400 millions FCfa à Darou Mousty où il compte ériger une résidence Borom Darou dans le cadre du programme de modernisation des cités religieuses. Sans oublier son engagement à faire la voierie. Autant d’arguments et de faits qui fondent le Président Sall à affirmer que «voter Benno Bokk Yakaar est un choix patriotique. Le seul choix qui honore le Sénégal». Il a souligné au passage que le département de Kébémer doit jouer un rôle prépondérant dans le développement socio-économique du Sénégal. D’autant que la contrée regorge de réelles potentialités dans les secteurs horticole et agro-pastoral. Dans ce sens, la mise en place d’un centre national d’horticulture est prévu très prochainement.

A l’entame de son discours, le Président Macky Sall, après avoir magnifié l’union des cœurs au sein du Benno départemental, a rendu un hommage appuyé à son prédécesseur, Me Abdoulaye Wade mais aussi à toutes les figures politiques qui ont marqué l’histoire du terroir. A ce titre, Macky Sall que les militants perçoivent comme le candidat de la stabilité, a rappelé que «Kébémer est la terre de Macodou Kangué Sall, d’Ameth Diop, du grand parlementaire Aly Kébé, du célébre transporteur Karim Fall, mais aussi et surtout fief de Me Abdoulaye Wade», a déclaré le candidat de Benno