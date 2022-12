Macky Sall à Tamba : Le camp militaire de Goudiry sera inauguré ce mardi

Au deuxième jour de son séjour à Tamba, le Président de la République, Chef suprême des Armées, procédera à l’inauguration du Camp militaire de Goudiry ce mardi 27 décembre 2022.

« Cette nouvelle implantation dont la première pierre a été posée en juillet 2020, vient renforcer le maillage territorial du Sénégal afin de mieux s’adapter à l’évolution du contexte stratégique régional et répondre davantage aux besoins des populations en matière de sécurité », lit-on dans le communiqué parvenu à Dakaractu.

Le 4ème Bataillon d’infanterie qui y sera redéployé permettra, en liaison avec les autres Forces militaires et paramilitaires, « de lutter avec plus d’efficacité contre l’insécurité et les menaces transfrontalières, tout en facilitant la coopération sécuritaire avec les Forces des pays voisins », conclut la même note.