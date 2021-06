Macky SALL à Idy : « Poncé bi nékh na, amna gloria »

Idy a bluffé Macky. Il a montré sa capacité de mobilisation au grand bonheur du chef de l’Etat qui ne jure plus que par les bains de foule.

Le chef de l’Etat Macky Sall était, hier, l’hôte de la cité du rail, où il présidait à l’inauguration de l’Institut supérieur d’enseignement professionnel (Isep), de Thiès, mais aussi aux installations du guichet pôle emploi-entreprenariat sis au Centre départemental d’éducation populaire et sportive (Cdeps) de ladite ville.

Une visite de travail porteuse de relents politiques comme en atteste toutes les agitations politiques qui ont émaillé les préparatifs de ladite visite et sans compter les sorties musclées d’une certaine frange de l’Apr. Dès les premières heures de la matinée, de l’avenue Caen au site de l’Isep, en passant par la promenade des Thiessois et l’avenue Léopold Sedar Senghor, le décor était assez éloquent pour témoigner, au-delà de l’objet officiel de la visite, d’une réelle volonté de renforcer la dynamique d’unité enclenchée entre le parti Rewmi d’Idrissa Seck et l’Apr du président Macky Sall.

Tout au long de ce trajet, allant de l’entrée de la cité au deux gares à la sortie sur l’axe Tivaouane, les arbres étaient drapés de linge orange et des couleurs nationales flottaient sur les lampadaires. Et un peu partout sur ce dit parcours, apparaissaient de grandes affiches qui mettent en relief les images des deux leaders mises côte à côte.

La seule fausse note étant les banderoles rouges nouées à des endroits stratégiques comme pour rappeler que tout n’est pas «Marron-Beige et Orange» et qu’un certain vent de contestation souffle encore dans la cité aux deux gares. Un calme relatif, quand on sait qu’au niveau des quartiers généraux des différents responsables locaux, les organisateurs travaillaient à de grandes mobilisations pour des opérations de démonstration de force.

Attendus à 16 heures, le chef de l’Etat et sa délégation sont arrivés sur le site de l’Isep vers les coups de 19 heures. Un site qui refusait déjà du monde avec la présence des étudiants et une foule monstre de militants parqués au dehors. Et c’est à ce niveau précis que tout ce qui se tramait a eu lieu. Une véritable guerre des pancartes pour accueillir le président et une démonstration des forces en présence.

Mais, il faut le reconnaître, les forces n’étaient pas égales. Une marée Orange avait pris d’assaut les lieux criant et vociférant pour noyer toutes les autres forces en présence. Un état de fait qui n’échappera pas à la vigilance du chef de l’Etat qui dans son adresse a magnifié le «Mbourou ak Soow». «Toutes mes salutations à Idrissa Seck, Mbourou Ak Soow. Je me félicite de ce que ce du lait gloria est venu s’ajouter au Mbourou ak Soow».

Aussi, se pose la question de savoir qui est ce «gloria». En tout état de cause, et s’agissant de la cérémonie proprement dite, le chef de l’Etat a profité de son adresse pour répondre à la doléance portée par les étudiants relativement à la question du transport. C’est ainsi qu’il leur promettra de généraliser la bourse pour que chacun puisse non seulement assurer ses déplacements mais aussi se restaurer.

Une autre promesse du chef de l’Etat faite aux Thiessois en général et aux cheminots en particulier est la reprise imminente de l’activité ferroviaire. Le train va bientôt siffler dans la cité du rail. Et par rapport à cette promesse, on retiendra que 48 heures avant, les cheminots ex temporaires ont reçu une enveloppe financière pour le règlement d’une ancienne doléance relative au paiement de leurs arriérées de salaires. Lequel règlement se veut ainsi pour apaiser le climat.