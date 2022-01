Lutte: « le combat Ama Baldé / Modou Lô sera diffusé en direct sur toutes les télés du Sénégal », selon Luc Nicolaï

L’heure du retour des directs des combats de lutte a sonné. Le promoteur de lutte Luc Nicolaï annonce que le combat royal, Modou Lô / Ama Baldé, programmé le dimanche 13 mars 2022, ne sera pas en pay-per-view (paiement à la séance) au Sénégal. Le promoteur de la Petite Côte indique qu’il sera en direct sur toutes les télés du Sénégal.

« J’ai un partenaire, il m’a dit qu’il est un Sénégalais qui a fait ses preuves au Sénégal. Il veut que le combat soit en direct à la télévision. Il a acheté les droits télés pour le Sénégal. Donc ce combat royal sera en direct sur toutes les chaînes. L’arène va renouer avec son engouement des grands jours. Chaque télé peut venir avec son plateau et animer l’évènement à sa première », a indiqué dans Sunu Lamb, le promoteur de lutte.

Face to face le samedi 5 février

Après deux échecs et un report, le face to face, entre Ama Baldé et Modou Lô, est reprogrammé le samedi 5 février 2022. La structure Luc Nicolaï and Co a pris un certain nombre de mesures. En effet, chaque lutteur a droit seulement 5 accompagnateurs. Le public n’est pas convié à ce rendez-vous.