LUTTE : EUMEU SENE FAIT SON MEA CULPA: «Je demande pardon...», «J’ai été mis Ko, mais je me sens bien...»

Mamadou Ngom alias Eumeu Sène est sorti de son mutisme. Mis au Ko dimanche dernier par Modou Lô, l’ancien roi des arènes a demandé pardon à ses supporters sur la Rfm.

«Je rends vraiment grâce à Dieu». Tels sont les premiers mots prononcés par Eumeu Sène, au lendemain de sa débâcle face à Modou Lô, au stade Léopold Sédar Senghor sur la Rfm. Le chef de file de l’écurie Tay Shinger a présenté ses excuses à ses supporters. «Je demande également pardon à tous mes fans, à tous les Pikinois qui ont eu de grands espoirs. Je sais que ça fait mal à tous mes supporters, je peux imaginer leur peine, mais il faut qu’on se remette à Dieu qui a voulu que les choses se passent ainsi». Pour Eumeu Sène, «Dieu m’a plusieurs fois accordé des victoires, des jours heureux, donc je dois accepter la défaite et la prendre avec beaucoup de philosophie. Je demande aussi pardon à toute la population de Mbao. Je demande une fois de plus pardon à mes supporters. J’étais parti au stade pour gagner ce combat, mais l’homme propose Dieu dispose».

«J’ai été mis Ko, mais je me sens bien»

Quant à son état de santé, le lutteur originaire de Pikine s’est montré rassurant. «Je n’ai aucun problème au moment où je vous parle. Je ne sens aucun mal dans mon corps. C’est vrai que j’ai pris un coup, j’ai été mis KO, mais ça va, je rends grâce à Dieu. Après le combat, je suis rentré chez moi sans problème», explique-t-il. Et de poursuivre ; «Dieu seul sait qu’au moment où je vous parle, je me sens très bien. Quand j’ai repris conscience, j’ai demandé à mon grand-frère ce qui s’est passé. Il m’a dit que je suis tombé. Je lui ai demandé comment ça s’est réellement passé. Il n’a pas voulu me dire. J’ai insisté en lui disant que je suis un homme digne et un sportif de surcroit, je voulais vraiment savoir ce qui m’est arrivé. C’est ainsi qu’il m’a dit que j’ai été mis KO. Je lui ai dit ok, il faut l’accepter et passer à autre chose».

«Je félicite Modou Lô pour cette victoire»

Sur l’issue du combat, Eumeu Sène reste fairplay et félicite son adversaire. «J’en profite pour féliciter Modou Lô pour cette victoire qu’il a eu sur moi. C’est ça la lutte, il faut toujours un gagnant et un perdant. Que cette victoire lui porte bonheur pour la suite de sa carrière», dit-il, mais il reste surpris par la défaite. «Il faut l’accepter. C’est ça la vie, nous allons finir nos carrières de lutteur un jour et nous serons appelés à être des amis».