Lutte contre le trafic international de drogues :2605,16 Kg de cocaïne incinérés dans les fours de la SOCOCIM

L’Administration des Douanes a procédé, ce mercredi 12 mars 2025, à une opération d’incinération à la Sococim, en présence du Gouverneur de Dakar, du Préfet du département de Rufisque, du Directeur des Opérations douanières et des autres Forces de Défense et de Sécurité. Il s’agit d’une quantité de 2605,16 Kg de cocaïne saisis en 2024 par les unités douanières sur l’ensemble du territoire. La contrevaleur totale de la drogue incinérée est évaluée à plus de 208 milliards de francs CFA.

Selon le Directeur des Opérations douanières, Ousmane KANE, ces résultats forts appréciables sont rendus possibles grâce aux orientations des autorités, à l’engagement des agents des Douanes, au renforcement des moyens logistiques des unités douanières ainsi qu’à la collaboration des différentes autres Forces de Défense et de Sécurité et des partenaires internationaux comme l’ONUDC. « L’Administration des Douanes, reste engagée dans la lutte contre le trafic de drogues », a ajouté le DOD tout en invitant les populations à collaborer davantage avec les Douanes pour plus d’efficacité dans l’exécution du service. Le Directeur des Opérations douanières, Ousmane KANE a adressé ses remerciements à tous les services et partenaires ayant contribué à la réussite de cette opération d’incinération, notamment la SOCOCIM qui a mis ses installations à la disposition de la Douane. Pour Madame Digou Yala Mathilde SADIO, Adjoint au Gouverneur de la Région de Dakar chargée du Développement, « l’acte d’incinération de ce matin est certes symbolique, mais rappelle l’engagement de l’État à lutter farouchement contre le trafic de drogues ». Elle a salué la présence et la collaboration de tous les services, ce qui témoigne, selon elle, de la synergie d’action des démembrements de l’État dans la croisade continue contre le fléau. Les Directeurs régionaux des Douanes de Dakar-Port et de Dakar Ouest ainsi que le Chef de la Subdivision de Tambacounda dont les unités ont saisi plus de la moitié de la quantité de cocaïne incinérée, ont également pris part à l’opération.