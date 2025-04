Lutte contre le trafic de drogue : Trois individus interpellés à Ouakam par l’OCTRIS

Dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants, les éléments de la division opérationnelle de l’Office Central de Répression du Trafic Illicite de Stupéfiants (OCTRIS), relevant de la Police nationale, ont procédé à l’interpellation de trois individus à Ouakam.

Ces arrestations font suite à l’exploitation d’un renseignement fiable signalant un important trafic de drogues dans les secteurs de Ouakam, des Mamelles et des Almadies. L’opération a permis la saisie de plusieurs substances illicites, notamment 100 grammes de haschisch, 14 doses d’un gramme de MDMA conditionnées en képas, 15 grammes de MDMA en vrac, ainsi que 91 comprimés d’ecstasy.

En plus des drogues saisies, les forces de l’ordre ont mis la main sur quatre téléphones portables, un véhicule, une moto de type Jakarta, ainsi qu’une somme de 536 000 francs CFA en espèces.

Cette opération s’inscrit dans la stratégie continue de la Police nationale visant à démanteler les réseaux criminels et à garantir la sécurité des citoyens. Les mis en cause ont été placés en garde à vue et font l’objet d’une enquête approfondie.

La Police nationale réaffirme son engagement constant à protéger les populations et à lutter sans relâche contre toutes formes de criminalité.