Lutte contre le COVID-19 : Grant Thornton Sénégal apporte une contribution de 50 millions Cfa

Le Directeur Général de Gant Thornton Sénégal, Monsieur Mansour Gaye a remis, vendredi 10 avril 2020, un chèque de cinquante millions cent cinquante-neuf mille (50 159 000) FCFA au Ministre des Finances, Monsieur Abdoulaye Daouda Diallo, en appui à la lutte contre le coronavirus, en présence du Ministre en charge de l’Hygiène Publique, Monsieur Abdou Karim Fofana.

La contribution financière a été faite au nom de Grant Thornton, ses collaborateurs et ses alumni.

Entreprise socialement responsable, Grant Thornton Sénégal inscrit son élan de solidarité dans le cadre de sa politique RSE et rappelle qu’il implique ses collaborateurs dans la réalisation et/ou le soutien de projets sociétaux à fort impact.

« L’évolution inquiétante du coronavirus nous interpelle en tant qu’acteur professionnel et citoyen. Tous nos collaborateurs et associés au niveau mondial ont fait preuve d’initiatives et de leadership pour soutenir la lutte contre le COVID-19. Cette crise sanitaire doit nous mener vers des changements de paradigmes qui mettront le mieux-être de l’Humain au cœur de toutes les politiques. Dans cette crise sanitaire, nous devons tous être des blouses blanches, pour apporter la riposte, chacun selon les moyens dont il dispose », a déclaré Monsieur Mansour Gaye.

Pionnier en matière de responsabilité sociétale au sein de la profession d’audit et conseil au Sénégal, l’engagement de Grant Thornton pour la communauté justifie aisément sa réponse favorablement aux sollicitations des pouvoirs publics.

Grant Thornton dédie, chaque année, depuis 6 ans, deux (02) journées aux actions RSE, conformément à la politique de Grant Thornton International.

Ces journées internationales dédiées à la RSE sont le lieu pour les collaborateurs du cabinet de se mettre au service de la communauté à travers des actions dans différents domaines notamment la santé, l’éducation et la promotion du leadership féminin.



A propos de Grant Thornton

Grant Thornton Sénégal est un cabinet membre de Grant Thornton International Limited, une organisation internationale d’audit et de conseil présente dans plus 140 pays et employant plus de 56 000 collaborateurs dans le monde.

Au Sénégal, Grant Thornton compte plus de 80 collaborateurs et délivre des prestations dans les domaines de l’audit, de l’expertise comptable, de la fiscalité, de l’assistance juridique, du conseil financier et de la formation. Il compte en outre une filiale, Grant Thornton Technologies, spécialisée dans la transformation digitale, l’audit IT, la gouvernance SI, le management des services informatiques et l’innovation.