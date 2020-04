Lutte contre le Covid-19 à Ouakam : L’ARTP s’engage dans la guerre sanitaire.

Le directeur général de l’autorité de régulation des télécommunications et des postes s’est rendu ce matin à la mairie de Ouakam pour apoorter son soutien dans le cadre de la lutte contre le coronavirus.

Dans le cadre de l’effort de solidarité recommandé par le chef de l’État pour combattre le Covid-19, Abdoul Ly, concevant que cet acte rentre dans le cadre de la responsabilité sociétale de l’ARTP au niveau de Ouakam, surtout en ces moments où chaque localité a besoin de soutien, a apporter sa contribution.

Ainsi, le lot d’appui sanitaire est composé de thermoflash, de gel hydro alcoolique, de gants, de masques et d’outils de nettoyage.

Le maire de Ouakam a salué cet acte pour les personnels de l’armée qu’il appelle souvent « les grands oubliés ». Donc, « en ce moment de pandémie, il est bien de reconnaître que ce don vient à son heure pour soutenir l’armée qui se débat pour surveiller le respect des consignes sanitaires », lancera le maire Samba Bathily Diallo.

De manière conjointe, le directeur général de l’Artp et le maire de Ouakam ont appelé les populations à être plus strictes et vigilantes face au virus, mais surtout à respecter les consignes émanant des autorités pour dominer le Covid-19.